Ибрагим Калын: Турция намерена контролировать Манбидж и буферную зону в Сирии

Баку. 4 февраля. REPORT.AZ/ Анкара должна контролировать район сирийского Манбиджа и буферную зону вдоль сирийско-турецкой границы к востоку от Евфрата.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын.

"Наша цель - обеспечить контроль над зоной безопасности в Сирии шириной 30-35 километров. Турция - единственная сила, которая может обеспечить там контроль, она продемонстрировала свою способность к этому проведенными ранее операциями. Контроль под Манбиджем и восточной частью Евфрата должен быть у Турции", - сказал Калын журналистам.

Он добавил, что Турция продолжает обсуждать этот вопрос с США и Россией.