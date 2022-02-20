Ибрагим Калын: Санкции против России лишь отсрочат решение проблем

Потенциальные санкции против Росс ничего не принесут Западу, а лишь отсрочат решение проблем.

Потенциальные санкции против Росс ничего не принесут Западу, а лишь отсрочат решение проблем.

Как передает Report, об этом заявил в опубликованном интервью немецкой газете "Вельт" официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын.

"Санкции против России ничего не принесут, они лишь отодвинут решение проблем. Лучше прислушаться к другой стороне и понять ее стратегические сомнения", - сказал Калын. Он указал на то, что "Россия воспринимает НАТО как угрозу". "И президент РФ Владимир Путин спустя 30 лет после развала Советского Союза хочет заново провести границы и обновить стратегические альянсы", - утверждал представитель Эрдогана.

"У нас в XXI веке новые вызовы, то есть мы должны создать новые правила и принципы, с которыми обе стороны будут чувствовать себя в безопасности. Это не означает, что нужно выполнить любое требование России, но нужно прислушаться к российской стороне", - заявил Калын. Он отметил, что членство Турции в НАТО не означает, что Анкара не может сотрудничать с "другими альянсами" в Центральной Азии, на Кавказе, на Ближнем Востоке и в Африке, а также иметь добрые отношения с Россией и Китаем.