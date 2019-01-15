Ибрагим Калын: Эрдоган намерен обсудить с Путиным сотрудничество в свете вывода войск США из Сирии

Баку. 15 января. REPORT.AZ/ Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе визита в Россию планирует обсудить с российским коллегой Владимиром Путиным сотрудничество в свете вывода войск США из Сирии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил во вторник официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын на пресс-конференции в Анкаре.

"В ходе однодневного визита 23 января президент Эрдоган обсудит в том числе ситуацию в Идлибе и сотрудничество с РФ в рамках решения США вывести войска из Сирии", - сказал он.

Также И.Калын отметил, что в случае создания буферной зоны на севере Сирии, контроль над ней будет осуществлять Турция.

"Зона безопасности вдоль сирийской границы будет находиться под контролем Турции", - заявил он.