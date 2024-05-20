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И.о. президента Ирана создал шесть специальных комитетов для временного управления страной

И.о. президента Ирана создал шесть специальных комитетов для временного управления страной Исполняющий обязанности президента Ирана, первый-вице президент Мухаммед Мохбер создал шесть специальных комитетов для управления страной в ближайшие дни.
В регионе
20 мая 2024 г. 12:48
И.о. президента Ирана создал шесть специальных комитетов для временного управления страной

Исполняющий обязанности президента Ирана, первый-вице президент Мухаммед Мохбер создал шесть специальных комитетов для управления страной в ближайшие дни.

Как передает Report со ссылкой на ИРНА, об этом заявил официальный представитель иранского правительства Али Бахадори Джахроми.

По его словам, комитеты были сформированы еще накануне, когда стало известно, что вертолет с президентом Ирана Ибрахимом Раиси, главой МИД Хосейном Амиром Абдоллахияном и другими официальными лицами потерпел крушение.

Джахроми подчеркнул, что исполняющий обязанности главы МИД Ирана Али Багери Кани назначен главой комитета по внешней политике.

Напомним, что вертолет, перевозивший Раиси, совершил жесткую посадку у города Верзеган недалеко от ирано-азербайджанской границы. Все пассажиры и экипаж вертолета президента погибли при крушении.

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Версия на английском языке Acting Iranian president creates 6 special committees to temporarily govern country
Версия на азербайджанском языке İranda ölkəni müvəqqəti idarə etmək üçün 6 xüsusi komitə yaradılıb

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