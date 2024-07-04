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И.о. президента Ирана предложил ШОС создать общие СЭЗ и заключить торговые соглашения

И.о. президента Ирана предложил ШОС создать общие СЭЗ и заключить торговые соглашения И.о. президента Ирана Мохаммад Мохбер предложил странам Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) создать общие свободные экономические зоны (СЭЗ) и заключить соглашения о преференциальной торговле.
В регионе
4 июля 2024 г. 12:21
И.о. президента Ирана предложил ШОС создать общие СЭЗ и заключить торговые соглашения

И.о. президента Ирана Мохаммад Мохбер предложил странам Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) создать общие свободные экономические зоны (СЭЗ) и заключить соглашения о преференциальной торговле.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом он сказал в ходе выступления на саммите ШОС в Астане.

"Поскольку транзитная и коммерческая деятельность считаются взаимодополняющими, мы предлагаем инициировать на уровне организации создание сети общих свободных [экономических] зон и заключить экономические соглашения, такие как соглашения о преференциальной и свободной торговле", - отметил он.

По его словам, активизация транзитных коридоров играет ключевую роль в упрощение торговых процессов, а также в экономическом развитии и, как следствие, в политической стабильности стран-членов.

Он также сказал, что члены ШОС могут снижать торговые издержки и сокращать время некоторых процессов, используя для торговли транзитный коридор "Север-Юг" и южные порты Ирана.

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Версия на английском языке Acting Iranian president offers SCO to conclude trade agreements

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