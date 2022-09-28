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И.о. помощника госсекретаря США посетит Кыргызстан и Узбекистан

И.о. помощника госсекретаря США посетит Кыргызстан и Узбекистан Исполняющая обязанности помощника госсекретаря США по связям с общественностью Элизабет Кеннеди Трюдо совершит поездку в Непал, ОАЭ, Узбекистан и Кыргызстан. Дипломат отправится в 12-дневное турне — с 28 сентября по 9 октября.
В регионе
28 сентября 2022 г. 11:35
И.о. помощника госсекретаря США посетит Кыргызстан и Узбекистан

Исполняющая обязанности помощника госсекретаря США по связям с общественностью Элизабет Кеннеди Трюдо совершит поездку в Непал, ОАЭ, Узбекистан и Кыргызстан. Дипломат отправится в 12-дневное турне — с 28 сентября по 9 октября.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Кыргызстан, об этом сообщили в Госдепе США.

В Кыргызстане она встретится с представителями СМИ, организаций по развитию и "влиятельными пользователями" социальных сетей. Кеннеди Трюдо обсудит с ними вопросы свободы прессы и поддержки массмедиа американским правительством.

Она также встретится с официальными представителями правительства Кыргызстана, чтобы обсудить вопросы, касающиеся гендерного равенства и инклюзивного экономического развития.

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Версия на английском языке Acting US assistant secretary of state to visit Kyrgyzstan, Uzbekistan

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