И.о. помощника госсекретаря США посетит Кыргызстан и Узбекистан

Исполняющая обязанности помощника госсекретаря США по связям с общественностью Элизабет Кеннеди Трюдо совершит поездку в Непал, ОАЭ, Узбекистан и Кыргызстан. Дипломат отправится в 12-дневное турне — с 28 сентября по 9 октября.

Исполняющая обязанности помощника госсекретаря США по связям с общественностью Элизабет Кеннеди Трюдо совершит поездку в Непал, ОАЭ, Узбекистан и Кыргызстан. Дипломат отправится в 12-дневное турне — с 28 сентября по 9 октября.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Кыргызстан, об этом сообщили в Госдепе США.

В Кыргызстане она встретится с представителями СМИ, организаций по развитию и "влиятельными пользователями" социальных сетей. Кеннеди Трюдо обсудит с ними вопросы свободы прессы и поддержки массмедиа американским правительством.

Она также встретится с официальными представителями правительства Кыргызстана, чтобы обсудить вопросы, касающиеся гендерного равенства и инклюзивного экономического развития.