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    И.о. министра юстиции: В Армении сложилась антиконституционная ситуация

    © newsarmenia.am

    Баку. 22 октября. REPORT.AZ/ В Армении сложилась форс-мажорная и антиконституционная ситуация, так как в парламенте нет стабильного большинства. Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом  заявил и.о. министра юстиции Армении Артак Зейналян, представляя на голосование поправки в Избирательный кодекс.

    "В стране сложилась форс-мажорная ситуация. Действующий состав Национального Собрания не только не выражает волю народа, но и не имеет поддержки общества",- сказал он.

    По словам Зейналяна, именно исходя из создавшейся в стране ситуации правительство предложило провести принятие поправок в Избирательный кодекс в возможно короткие сроки. 

    Национальное Собрание Армении сегодня ранее  не приняло предложение Зейналяна об обсуждении и голосовании по поправкам в Избирательный кодекс в экстренном режиме в течение 72 часов. 

    Согласно регламенту парламента, второе чтение законопроекта может пройти в течение двух недель либо на особом внеочередном заседании парламента.

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