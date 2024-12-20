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И.о. главы непризнанной Абхазии взял под личный контроль расследование убийства депутата

И.о. главы непризнанной Абхазии взял под личный контроль расследование убийства депутата Исполняющий обязанности президента непризнанной Республики Абхазия Бадра Гунба взял под личный контроль ход расследования инцидента со стрельбой в парламенте, в результате которого один депутат скончался от полученных ран, другой с ранениями находится в Р
В регионе
20 декабря 2024 г. 12:26
И.о. главы непризнанной Абхазии взял под личный контроль расследование убийства депутата

Исполняющий обязанности президента непризнанной Республики Абхазия Бадра Гунба взял под личный контроль ход расследования инцидента со стрельбой в парламенте, в результате которого один депутат скончался от полученных ран, другой с ранениями находится в Республиканской больнице Сухума.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом Гунба сказал в ходе экстренного заседания Совбеза.

"Ход расследования беру под свой личный контроль. Будем на постоянной связи осуществлять взаимодействие [с силовиками]. В случае, если раненому депутату Кварчии понадобится госпитализация за пределы Абхазии, мы окажем всяческое содействие", - сказал Гунба.

Ранее генпрокуратура сообщала, что депутат Вахтанги Голандзия, получивший не совместимые с жизнью ранения в результате стрельбы в здании парламента, умер, а депутат Кан Кварчия, получивший ранения, находится в больнице. В совершении стрельбы подозревается депутат парламента, бывший мэр Сухума Адгур Харазия.

И.о. министра внутренних дел Роберт Киут сказал, что в селе Багмаран по месту проживания Харазия найден его автомобиль, в доме никого не было. "Все пути отхода заблокированы, проводятся необходимые <...> мероприятия в рамках нашей компетенции", - сказал Киут.

Начальник Госслужбы охраны (ГСО) Дмитрий Дбар заявил о том, что все депутаты парламента являются спецсубьектами, и сотрудники охраны не имеют право досматривать их на предмет наличия запрещенных веществ и огнестрельного оружия. "Потому не можем сказать, как попал пистолет в зал заседания парламента. Сотрудники прокуратуры допросят сотрудников ГСО и все обстоятельства будут выяснены", - сказал Дбар. Он отметил, что сотрудники ГСО помогли доставить раненых в больницу, оперативно среагировав.

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