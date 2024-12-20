И.о. главы непризнанной Абхазии взял под личный контроль расследование убийства депутата

Исполняющий обязанности президента непризнанной Республики Абхазия Бадра Гунба взял под личный контроль ход расследования инцидента со стрельбой в парламенте, в результате которого один депутат скончался от полученных ран, другой с ранениями находится в Р

Исполняющий обязанности президента непризнанной Республики Абхазия Бадра Гунба взял под личный контроль ход расследования инцидента со стрельбой в парламенте, в результате которого один депутат скончался от полученных ран, другой с ранениями находится в Республиканской больнице Сухума.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом Гунба сказал в ходе экстренного заседания Совбеза.

"Ход расследования беру под свой личный контроль. Будем на постоянной связи осуществлять взаимодействие [с силовиками]. В случае, если раненому депутату Кварчии понадобится госпитализация за пределы Абхазии, мы окажем всяческое содействие", - сказал Гунба.

Ранее генпрокуратура сообщала, что депутат Вахтанги Голандзия, получивший не совместимые с жизнью ранения в результате стрельбы в здании парламента, умер, а депутат Кан Кварчия, получивший ранения, находится в больнице. В совершении стрельбы подозревается депутат парламента, бывший мэр Сухума Адгур Харазия.

И.о. министра внутренних дел Роберт Киут сказал, что в селе Багмаран по месту проживания Харазия найден его автомобиль, в доме никого не было. "Все пути отхода заблокированы, проводятся необходимые <...> мероприятия в рамках нашей компетенции", - сказал Киут.

Начальник Госслужбы охраны (ГСО) Дмитрий Дбар заявил о том, что все депутаты парламента являются спецсубьектами, и сотрудники охраны не имеют право досматривать их на предмет наличия запрещенных веществ и огнестрельного оружия. "Потому не можем сказать, как попал пистолет в зал заседания парламента. Сотрудники прокуратуры допросят сотрудников ГСО и все обстоятельства будут выяснены", - сказал Дбар. Он отметил, что сотрудники ГСО помогли доставить раненых в больницу, оперативно среагировав.