И.о. главы МИД Ирана отбыл в Нью-Йорк для участия в сессиях СБ ООН

Исполняющий обязанности главы МИД Ирана Али Бакери в понедельник утром отбыл в Нью-Йорк для участия в сессиях Совбеза ООН, которые пройдут 16 и 17 июля.

Исполняющий обязанности главы МИД Ирана Али Бакери в понедельник утром отбыл в Нью-Йорк для участия в сессиях Совбеза ООН, которые пройдут 16 и 17 июля.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Tasnim.

Заседания будут посвящены Палестине и многосторонности.

Председательствовать на обеих встречах будет министр иностранных дел России Сергей Лавров, который в настоящее время занимает пост председателя СБ ООН.

Председательство в СБ ООН перешло к России 1 июля 2024 года. Ожидается, что центральные события российского председательства пройдут в середине месяца и будут посвящены построению более справедливого, демократического и устойчивого миропорядка, ближневосточному урегулированию, а также сотрудничеству ООН с ОДКБ, СНГ и ШОС.