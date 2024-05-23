И.о. главы МИД Ирана обсудил с министром иностранных дел ОАЭ перспективы сотрудничества

И.о. министра иностранных дел Ирана Али Багери Кани встретился с главой МИД Объединенных Арабских Эмиратов шейхом Абдаллой бен Заидом Аль Нахайяном во время его визита в Тегеран для участия в траурной церемонии прощания с погибшим президентом Ибрахимом Ра

И.о. министра иностранных дел Ирана Али Багери Кани встретился с главой МИД Объединенных Арабских Эмиратов шейхом Абдаллой бен Заидом Аль Нахайяном во время его визита в Тегеран для участия в траурной церемонии прощания с погибшим президентом Ибрахимом Раиси.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило иранское внешнеполитическое ведомство.

"Политика разрядки напряженности в отношениях с соседними странами останется основным и стратегическим приоритетом исламской республики в региональном сотрудничестве", - приводятся слова Кани в телеграм-канале иранского МИД.

Во время встречи Абдалла бен Заид Аль Нахайян также выразил соболезнования правительству и народу Ирана в связи с гибелью Раиси и министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахияна.