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И.о. главы МИД Ирана обсудил с министром иностранных дел ОАЭ перспективы сотрудничества

И.о. главы МИД Ирана обсудил с министром иностранных дел ОАЭ перспективы сотрудничества И.о. министра иностранных дел Ирана Али Багери Кани встретился с главой МИД Объединенных Арабских Эмиратов шейхом Абдаллой бен Заидом Аль Нахайяном во время его визита в Тегеран для участия в траурной церемонии прощания с погибшим президентом Ибрахимом Ра
В регионе
23 мая 2024 г. 12:07
И.о. главы МИД Ирана обсудил с министром иностранных дел ОАЭ перспективы сотрудничества

И.о. министра иностранных дел Ирана Али Багери Кани встретился с главой МИД Объединенных Арабских Эмиратов шейхом Абдаллой бен Заидом Аль Нахайяном во время его визита в Тегеран для участия в траурной церемонии прощания с погибшим президентом Ибрахимом Раиси.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило иранское внешнеполитическое ведомство.

"Политика разрядки напряженности в отношениях с соседними странами останется основным и стратегическим приоритетом исламской республики в региональном сотрудничестве", - приводятся слова Кани в телеграм-канале иранского МИД.

Во время встречи Абдалла бен Заид Аль Нахайян также выразил соболезнования правительству и народу Ирана в связи с гибелью Раиси и министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахияна.

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Версия на английском языке Iran, UAE mull co-op prospects

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