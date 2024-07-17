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И.о. главы МИД Ирана Кани: Тегеран ждет суда над виновными в убийстве Сулеймани

И.о. главы МИД Ирана Кани: Тегеран ждет суда над виновными в убийстве Сулеймани Иран намерен обратиться к правовым и судебным процедурам на национальном и международном уровнях с целью привлечь к ответственности тех, кто причастен к ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани.
В регионе
17 июля 2024 г. 11:51
И.о. главы МИД Ирана Кани: Тегеран ждет суда над виновными в убийстве Сулеймани

Иран намерен обратиться к правовым и судебным процедурам на национальном и международном уровнях с целью привлечь к ответственности тех, кто причастен к ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани.

Как передает Report, об этом в интервью CNN заявил исполняющий обязанности главы МИД Ирана Али Багери Кани.

"Американцы открыто заявили, что они убили высокопоставленного иранского военачальника. Мы обратимся к правовым и судебным процедурам на национальном и международном уровнях, чтобы привлечь к ответственности виновных и военных советников, совершивших (ликвидацию Сулеймани). Так что заниматься этим вопросом - наше естественное право, и те, кто обвиняется по этому делу, должны предстать перед справедливым судом", - отметил он.

Отметим, что командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" КСИР Сулеймани погиб 3 января 2020 года в результате ракетной атаки ВВС США в районе аэропорта Багдада.

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Версия на английском языке Iran's acting foreign minister: Tehran awaits trial of those responsible for Soleimani's assassination

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