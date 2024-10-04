Hürriyet: В Турции могут пройти досрочные выборы президента

В Турции могут пройти досрочные выборы президента до 2028 года, при этом действующий глава государства Реджеп Тайип Эрдоган может вновь стать сильнейшим кандидатом.

В Турции могут пройти досрочные выборы президента до 2028 года, при этом действующий глава государства Реджеп Тайип Эрдоган может вновь стать сильнейшим кандидатом.

Как передает Report, об этом сообщает издание Hürriyet.

В статье со ссылкой на правительственные круги говорится о том, что решение о досрочных выборах может быть принято за шесть месяцев или год до 2028 года.

"CHP (крупнейшая оппозиционная Народно-республиканская партия) Турции начала терять голоса из-за своего кандидата в президенты и внутренних конфликтов", - сказано в статье.

При этом, на прошлой неделе Эрдоган отверг заявления оппозиции о досрочных президентских выборах в стране, подчеркнув, что следующий электоральный цикл в стране состоится через 3,5 года.