Hürriyet: Снятие Индже кандидатуры с президентской гонки не поможет Кылычдароглу

Снятие Мухарремом Индже своей кандидатуры с президентской гонки не поможет единому кандидату от оппозиции Кемалю Кылычдароглу. Опросы показывают, что действующий глава республики Реджеп Тайип Эрдоган победит в первом туре.

Снятие Мухарремом Индже своей кандидатуры с президентской гонки не поможет единому кандидату от оппозиции Кемалю Кылычдароглу. Опросы показывают, что действующий глава республики Реджеп Тайип Эрдоган победит в первом туре.

Как передает Report, об этом пишет в пятницу газета Hürriyet.

Лидер партии Memleket Индже объявил о снятии своей кандидатуры за три дня до выборов, теперь за президентское кресло будут бороться три политика: действующий президент Тайип Эрдоган, кандидат от семи оппозиционных партий Кемаль Кылычдароглу и кандидат от коалиции Ata Синан Оган.

В статье говорится о том, что согласно опросам надежных фирм, Кылычдароглу не может превысить 47%. Устранение Мухаррема Индже не помогает Кылычдароглу. Выборы закончатся в первом туре, Эрдоган победит, набрав чуть более 50%.

Отметим, что президентские и парламентские выборы в Турции запланированы на 14 мая. Второй тур президентских выборов в случае, если ни один кандидат не наберет 50% голосов, назначен на 28 мая.