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Hurriyet: Путин и Зеленский посетят Турцию после инаугурации Эрдогана

Hurriyet: Путин и Зеленский посетят Турцию после инаугурации Эрдогана После инаугурации переизбранного президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана к нему планируют приехать президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский.
В регионе
31 мая 2023 г. 11:32
Hurriyet: Путин и Зеленский посетят Турцию после инаугурации Эрдогана

После инаугурации переизбранного президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана к нему планируют приехать президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский.

Как передает Report, об этом со ссылкой на источники сообщила газета Hurriyet.

Газета уточнила, что для участия в церемонии инаугурации в Турцию приедет большое число иностранных лидеров. В свою очередь, Путин совершит отдельный визит, после чего Турцию посетит и Зеленский. Ожидается, что в ходе визита российского и украинского президентов будут обсуждаться вопросы, касающиеся украинского кризиса и зерновой сделки.

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Версия на азербайджанском языке Vladimir Putin və Volodimir Zelenski Türkiyəyə səfər edəcək

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