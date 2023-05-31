Hurriyet: Путин и Зеленский посетят Турцию после инаугурации Эрдогана

После инаугурации переизбранного президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана к нему планируют приехать президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский.

После инаугурации переизбранного президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана к нему планируют приехать президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский.

Как передает Report, об этом со ссылкой на источники сообщила газета Hurriyet.

Газета уточнила, что для участия в церемонии инаугурации в Турцию приедет большое число иностранных лидеров. В свою очередь, Путин совершит отдельный визит, после чего Турцию посетит и Зеленский. Ожидается, что в ходе визита российского и украинского президентов будут обсуждаться вопросы, касающиеся украинского кризиса и зерновой сделки.