Human Rights: Иран применяет смертную казнь для запугивания протестующих

Международные правозащитные организации заподозрили, что Иран применяет смертную казнь для запугивания протестующего населения.
Как передает Report, об этом сообщает Express.
Суд Ирана 5 декабря приговорил к смерти пятерых демонстрантов в связи с гибелью сотрудника полиции нравов Рухоллы Адамиана в Карадже. В общей сложности количество приговоренных к смертной казни достигло 11 человек.
"Эти люди были приговорены к смертной казни без надлежащей правовой процедуры или справедливого судебного разбирательства за закрытыми дверями Революционного суда, их приговоры не имели никакой юридической силы. Эти казни проводятся с целью вызвать страх в обществе и отвлечь внимание общественности от провалов разведки Исламской Республики", - заявил глава иранского отделения организации Human Rights Махмуд Амири-Могхаддам.
Британская организация Amnesty International также предоставила данные, согласно которым по меньшей мере 28 арестованных за участие в демонстрациях рискуют быть казненными.
По данным правозащитных организаций, в 2022 году в стране было казнено более 500 человек. Это на 200 человек больше, чем количество казненных годом ранее.