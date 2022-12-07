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Human Rights: Иран применяет смертную казнь для запугивания протестующих

Human Rights: Иран применяет смертную казнь для запугивания протестующих Международные правозащитные организации заподозрили, что Иран применяет смертную казнь для запугивания протестующего населения.
В регионе
7 декабря 2022 г. 15:59
Human Rights: Иран применяет смертную казнь для запугивания протестующих

Международные правозащитные организации заподозрили, что Иран применяет смертную казнь для запугивания протестующего населения.

Как передает Report, об этом сообщает Express.

Суд Ирана 5 декабря приговорил к смерти пятерых демонстрантов в связи с гибелью сотрудника полиции нравов Рухоллы Адамиана в Карадже. В общей сложности количество приговоренных к смертной казни достигло 11 человек.

"Эти люди были приговорены к смертной казни без надлежащей правовой процедуры или справедливого судебного разбирательства за закрытыми дверями Революционного суда, их приговоры не имели никакой юридической силы. Эти казни проводятся с целью вызвать страх в обществе и отвлечь внимание общественности от провалов разведки Исламской Республики", - заявил глава иранского отделения организации Human Rights Махмуд Амири-Могхаддам.

Британская организация Amnesty International также предоставила данные, согласно которым по меньшей мере 28 арестованных за участие в демонстрациях рискуют быть казненными.

По данным правозащитных организаций, в 2022 году в стране было казнено более 500 человек. Это на 200 человек больше, чем количество казненных годом ранее.

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Версия на английском языке Human rights: Iran uses death penalty to intimidate protesters

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