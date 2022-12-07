Human Rights: Иран применяет смертную казнь для запугивания протестующих

Международные правозащитные организации заподозрили, что Иран применяет смертную казнь для запугивания протестующего населения.

Международные правозащитные организации заподозрили, что Иран применяет смертную казнь для запугивания протестующего населения.

Как передает Report, об этом сообщает Express.

Суд Ирана 5 декабря приговорил к смерти пятерых демонстрантов в связи с гибелью сотрудника полиции нравов Рухоллы Адамиана в Карадже. В общей сложности количество приговоренных к смертной казни достигло 11 человек.

"Эти люди были приговорены к смертной казни без надлежащей правовой процедуры или справедливого судебного разбирательства за закрытыми дверями Революционного суда, их приговоры не имели никакой юридической силы. Эти казни проводятся с целью вызвать страх в обществе и отвлечь внимание общественности от провалов разведки Исламской Республики", - заявил глава иранского отделения организации Human Rights Махмуд Амири-Могхаддам.

Британская организация Amnesty International также предоставила данные, согласно которым по меньшей мере 28 арестованных за участие в демонстрациях рискуют быть казненными.

По данным правозащитных организаций, в 2022 году в стране было казнено более 500 человек. Это на 200 человек больше, чем количество казненных годом ранее.