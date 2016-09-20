Хулуси Кылыдж представил копии верительных грамот в МИД Молдовы

Кишинев. 20 сентября. REPORT.AZ/ Новоназначенный посол Турции в Молдове Хулуси Кылыдж встретился с заместителем министра иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Даниэлой Морари.

Как сообщает восточно-европейское бюро Report, на встрече было выражено удовлетворение нынешним уровнем отношений между двумя странами, также подчеркнуто расширение отношений в различных сферах.

Д.Морари выразила благодарность Х.Кылыджу за оказанную Турцией поддержку и помощь на пути независимости Молдовы в течение 25 лет.

Новый посол представил копию верительных грамот заместителю министра.

Напомним, что Х.Кылыдж в 2008-2012 гг. был послом Турции в Азербайджане.