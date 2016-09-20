 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Хулуси Кылыдж представил копии верительных грамот в МИД Молдовы

    Замминистра выразила благодарность за оказанную Турцией поддержку и помощь на пути независимости Молдовы

    Кишинев. 20 сентября. REPORT.AZ/ Новоназначенный посол Турции в Молдове Хулуси Кылыдж встретился с заместителем министра иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Даниэлой Морари. 

    Как сообщает восточно-европейское бюро Report, на встрече было выражено удовлетворение нынешним уровнем отношений между двумя странами, также подчеркнуто расширение отношений в различных сферах. 

    Д.Морари выразила благодарность Х.Кылыджу за оказанную Турцией поддержку и помощь на пути независимости Молдовы в течение 25 лет. 

    Новый посол представил копию верительных грамот заместителю министра. 

    Напомним, что Х.Кылыдж в 2008-2012 гг. был послом Турции в Азербайджане. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi