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Хулуси Акар: Заявление Байдена негативно скажется на турецко-армянских связях

Хулуси Акар: Заявление Байдена негативно скажется на турецко-армянских связях Использующим этот термин следует ознакомиться с мировой и собственной историей
В регионе
26 апреля 2021 г. 13:04
Хулуси Акар: Заявление Байдена негативно скажется на турецко-армянских связях

"Употребление президентом США термина "геноцид" в связи с событиями 1915-го года не что иное, как искажение и отказ от исторических реалий".

Как передает Report, об этом заявил министр национальной безопасности Турции Хулуси Акар, комментируя заявление президента США Джозефа Байдена в связи с вымышленными армянскими притязаниями.

"Использующим этот термин следует ознакомиться с мировой и собственной историей. Причина, о которой заявляет руководство США, необоснованна, потому что не имевшее место событие не может повториться. В 2020 году такой термин не употреблялся. Что изменилось, чтобы принять такое решение? Что думает здравомыслящий народ США? Это решение, принятое по воле лобби, которое больше не представляет армянский народ, не имеет объяснения с точки зрения разума и морали. Заявление Байдена негативно скажется на турецко-армянских связях", - отметил Х.Акар.

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Версия на английском языке Hulusi Akar: Biden's statement will affect Turkish-Armenian relations
Версия на азербайджанском языке Hulusi Akar: "Baydenin açıqlaması Türkiyə-Ermənistan əlaqələrinə mənfi təsir göstərəcək"

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