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Хулуси Акар заявил об отсутствии проблем с минами в украинских портах

Хулуси Акар заявил об отсутствии проблем с минами в украинских портах Проблем с минами в украинских портах при экспорте зерна пока нет.
В регионе
9 августа 2022 г. 11:41
Хулуси Акар заявил об отсутствии проблем с минами в украинских портах

Проблем с минами в украинских портах при экспорте зерна пока нет.

Как передает Report со ссылкой на турецкие СМИ, об этом заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.

"Пока проблем с минами нет, работа идет бесперебойно", — сказал Акар на проходящей в Анкаре 13-й конференции послов Турции.

Он выразил надежду на то, что поставки продовольствия из портов Украины продолжатся без каких-либо проблем в соответствии с соглашением от 22 июля.

Многосторонние соглашения между Украиной, Россией, Турцией и ООН в связи с налаживанием поставок зерна из украинских портов и российского продовольствия были подписаны в Стамбуле.

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