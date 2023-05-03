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Хулуси Акар: За последние десять дней турецкая армия нейтрализовала около 40 террористов

Хулуси Акар: За последние десять дней турецкая армия нейтрализовала около 40 террористов За последние десять дней турецкая армия нейтрализовала около 40 террористов.
В регионе
3 мая 2023 г. 16:45
Хулуси Акар: За последние десять дней турецкая армия нейтрализовала около 40 террористов

За последние десять дней турецкая армия нейтрализовала около 40 террористов.

Как сообщает Report со ссылкой на Sabah, об этом заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.

По его словам, турецкая армия продолжает решительную борьбу с терроризмом: "На севере Ирака уничтожаются укрытия террористов. Вчера сдались двое лидеров террористических группировок. Трое террористов были убиты на границе с Сирией".

Акар сказал, что Турция уважает территориальную целостность всех своих соседей, в том числе Ирака и Сирии: "Мы не допустим создания террористического коридора на севере Сирии. С 24 июля 2015 года было уничтожено 37 793 террориста".

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Версия на английском языке Hulusi Akar: Nearly 40 terrorists neutralized in last ten days
Версия на азербайджанском языке Hulusi Akar: “Son on gündə 40-a yaxın terrorçu zərərsizləşdirilib”

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