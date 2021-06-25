Хулуси Акар: За последние 6 лет мы обезвредили 18 220 террористов

"В результате успешных операций с 24 июля 2015 года и до сих пор обезврежены 18 220 террористов. Только в этом году уничтожены 1 366 террористов".

"В результате успешных операций с 24 июля 2015 года и до сих пор обезврежены 18 220 террористов. Только в этом году уничтожены 1 366 террористов".

Как передает Report со ссылкой на Haberturk, об этом министр национальной безопасности Турции Хулуси Акар сказал журналистам во время посещения второго армейского штаба.

Он также рассказал о встрече с военной делегацией США в связи с Международным аэропортом имени Хамида Карзая в столице Афганистана - Кабуле. Он отметил, что для Афганистана выход страны в заграницу, который имеет жизненно важное значение: "Переговоры по вопросу продолжаются. Решение пока не принято".