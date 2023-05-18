Хулуси Акар выразил признательность сторонам зерновой сделки за ее продление

Глава Минобороны Турции Хулуси Акар выразил в четверг признательность представителям участвующих в зерновой сделке сторон за усилия по ее продлению на два месяца.

Глава Минобороны Турции Хулуси Акар выразил в четверг признательность представителям участвующих в зерновой сделке сторон за усилия по ее продлению на два месяца.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом Акар поделился публикацией в Twitter.

"Срок действия черноморского зернового коридора при лидерстве нашего президента Реджепа Тайипа Эрдогана продлен на два месяца. Мы выражаем благодарность представителям ООН, министру обороны России Сергею Шойгу и министру инфраструктуры Украины Александру Кубракову, поддерживающих тесные связи с нашим министерством в вопросе в реализации важной инициативы по обеспечению в мире спроса и потребностей на продовольствие", - написал он в Twitter.