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Хулуси Акар выразил признательность сторонам зерновой сделки за ее продление

Хулуси Акар выразил признательность сторонам зерновой сделки за ее продление Глава Минобороны Турции Хулуси Акар выразил в четверг признательность представителям участвующих в зерновой сделке сторон за усилия по ее продлению на два месяца.
В регионе
18 мая 2023 г. 12:23
Хулуси Акар выразил признательность сторонам зерновой сделки за ее продление

Глава Минобороны Турции Хулуси Акар выразил в четверг признательность представителям участвующих в зерновой сделке сторон за усилия по ее продлению на два месяца.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом Акар поделился публикацией в Twitter.

"Срок действия черноморского зернового коридора при лидерстве нашего президента Реджепа Тайипа Эрдогана продлен на два месяца. Мы выражаем благодарность представителям ООН, министру обороны России Сергею Шойгу и министру инфраструктуры Украины Александру Кубракову, поддерживающих тесные связи с нашим министерством в вопросе в реализации важной инициативы по обеспечению в мире спроса и потребностей на продовольствие", - написал он в Twitter.

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Версия на английском языке Hulusi Akar thanks parties to grain deal for its extension

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