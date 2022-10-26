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Хулуси Акар встретился с британским коллегой

Хулуси Акар встретился с британским коллегой Состоялась встреча между министром национальной обороны Турции Хулуси Акаром и его британским коллегой Беном Уоллесом.
В регионе
26 октября 2022 г. 16:34
Хулуси Акар встретился с британским коллегой

Состоялась встреча между министром национальной обороны Турции Хулуси Акаром и его британским коллегой Беном Уоллесом.

Об этом передает Report со ссылкой на министерство национальной обороны Турции.

Бен Уоллес принял участие в выставке оборонной, аэрокосмической и космической промышленности “SAHYA EXPO 2022” в Стамбуле.

Было отмечено, что министры обсудили двусторонние и региональные вопросы, в том числе военное сотрудничество.

Напомним, что это был первый зарубежный визит Бена Уоллеса в Великобританию после избрания Риши Сунака премьер-министром.

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Версия на английском языке Hulusi Akar meets his British counterpart
Версия на азербайджанском языке Hulusi Akar britaniyalı həmkarı ilə görüşüb

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