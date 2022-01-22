Хулуси Акар: Вашингтон необоснованно критикует покупку российских С-400

Вашингтон не должен критиковать Анкару из-за закупки российских зенитных ракетных комплексов С-400.
Как передает Report со ссылкой на агентство "Анадолу", об этом заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.
Акар подчеркнул, что критика со стороны Соединенных Штатов не обоснована.
"Закупка ЗРК С-400 - это не вопрос выбора, а насущное требование национальной безопасности Турции", - отметил он.
Глава минобороны напомнил, что Турция обращалась к странам НАТО за поставками систем противовоздушной обороны, но получила отказ.
Акар добавил, что турецкая общественность обеспокоена "позицией США в отношении террористов YPG/PKK и FETÖ".
"Анкара выступает за решение всех разногласий с Вашингтоном путем диалога в духе союзничества", - резюмировал он.