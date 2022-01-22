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Хулуси Акар: Вашингтон необоснованно критикует покупку российских С-400

Хулуси Акар: Вашингтон необоснованно критикует покупку российских С-400 Вашингтон не должен критиковать Анкару из-за закупки российских зенитных ракетных комплексов С-400.
В регионе
22 января 2022 г. 21:30
Хулуси Акар: Вашингтон необоснованно критикует покупку российских С-400

Вашингтон не должен критиковать Анкару из-за закупки российских зенитных ракетных комплексов С-400.

Как передает Report со ссылкой на агентство "Анадолу", об этом заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.

Акар подчеркнул, что критика со стороны Соединенных Штатов не обоснована.

"Закупка ЗРК С-400 - это не вопрос выбора, а насущное требование национальной безопасности Турции", - отметил он.

Глава минобороны напомнил, что Турция обращалась к странам НАТО за поставками систем противовоздушной обороны, но получила отказ.

Акар добавил, что турецкая общественность обеспокоена "позицией США в отношении террористов YPG/PKK и FETÖ".

"Анкара выступает за решение всех разногласий с Вашингтоном путем диалога в духе союзничества", - резюмировал он.

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Версия на азербайджанском языке Türkiyə ABŞ-ın S-400-lərin alınması ilə bağlı tənqidlərinə cavab verib

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