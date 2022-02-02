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Хулуси Акар: В ходе операции «Зимний Орел» нейтрализовано большое количество террористов

Хулуси Акар: В ходе операции «Зимний Орел» нейтрализовано большое количество террористов «В ходе операции «Зимний Орел» нейтрализовано большое количество террористов. В настоящее время мы внимательно следим за ситуацией».
В регионе
2 февраля 2022 г. 12:16
Хулуси Акар: В ходе операции «Зимний Орел» нейтрализовано большое количество террористов

«В ходе операции «Зимний Орел» нейтрализовано большое количество террористов. В настоящее время мы внимательно следим за ситуацией».

Как сообщает Report, об этом заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар, говоря об операции «Зимний орел», проводимой Вооруженными силами страны на севере Ирака и в Сирии.

«В ближайшие часы, дни мы будем получать данные о результатах операции по каналам разведки и другим источникам», - отметил Х.Акар.

Министр также подчеркнул, что борьба с терроризмом продолжается успешно: «Среди разыскиваемых много террористов. Мы спасем нашу нацию от террора, который уже как 40 лет остается бедой для нашей страны. Мы настойчивы и полны решимости в этом вопросе».

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Версия на английском языке Scores of terrorists neutralized in Operation Winter Eagle, says Akar
Версия на азербайджанском языке Hulusi Akar: "Qış qartalı" əməliyyatında xeyli terrorçu zərərsizləşdirilib"

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