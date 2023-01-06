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Хулуси Акар: В ближайшее время Турция будет производить собственные танки, корабли

Хулуси Акар: В ближайшее время Турция будет производить собственные танки, корабли В ближайшее время Турция будет производить собственные танки, корабли.
В регионе
6 января 2023 г. 14:27
Хулуси Акар: В ближайшее время Турция будет производить собственные танки, корабли

В ближайшее время Турция будет производить собственные танки, корабли.

Как сообщает Report, об этом заявил министр национальной обороны Турции генерал армии Хулуси Акар.

По его словам, Турция не представляет ни для кого угрозы: "Турция - сильный союзник. Наше присутствие на Кипре будет продолжаться. Греция должна знать, что мы заинтересованы в диалоге. Турция не будет платить за последствия неверных расчетов Греции".

Х.Акар добавил, что продукция оборонной промышленности Турции предназначена для удовлетворения как собственных потребностей, так и потребностей соседей: "В ближайшее время мы будем производить собственные танки, корабли".

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Версия на английском языке Minister Akar: Turkiye to build its own tanks and ships soon 
Версия на азербайджанском языке Hulusi Akar: "Yaxın vaxtlarda öz tanklarımızı, gəmilərimizi istehsal edəcəyik"

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