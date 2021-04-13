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Хулуси Акар: Турция выступает за снижение напряженности между РФ и Украиной

Хулуси Акар: Турция выступает за снижение напряженности между РФ и Украиной "Турция выступает за скорейшее снижение напряженности в отношениях между Россией и Украиной".
В регионе
13 апреля 2021 г. 18:05
Хулуси Акар: Турция выступает за снижение напряженности между РФ и Украиной

"Турция выступает за скорейшее снижение напряженности в отношениях между Россией и Украиной".

Как сообщает Report со ссылкой на агентство Анадолу, об этом заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар во вторник на заседании в формате видеоконференции с участием начальника Генштаба ВС и командующих родами войск.

По словам Акара, официальная Анкара призывает к мирному урегулированию разногласий в рамках норм международного права и с уважением территориальной целостности государств.

Глава Минобороны Турции напомнил, что Украина является стратегическим союзником Турции.

"Мы внимательно отслеживаем будущее Украины. Анкара на государственном уровне заявила о поддержке Киева в вопросе безопасности и мира, а также территориальной целостности. Турция не признает оккупацию Крыма. Мы также внимательно отслеживаем положение крымских татар. И в этом контексте, мы, в лице Турции, оказываем посильную поддержку сторонам в вопросе продвижения диалога с целью скорейшего мирного урегулирования противоречий", - сказал турецкий министр.

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Версия на английском языке Hulusi Akar: We support peaceful end to tensions between Ukraine and Russia
Версия на азербайджанском языке Hulusi Akar: "Ukrayna və Rusiya arasındakı gərginliyin qısa müddətə bitməsinin tərəfdarıyıq”

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