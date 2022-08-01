Хулуси Акар: Турция надеется на действенность зернового соглашения

На сегодняшний день Совместный координационный центр по зерну в Стамбуле – единственная площадка, где действуют представители РФ и Украины.

На сегодняшний день Совместный координационный центр по зерну в Стамбуле – единственная площадка, где действуют представители РФ и Украины.

Как передает Report со ссылкой на Anadolu, об этом заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар в рамках круглого стола для СМИ.

"Первое судно из портов Одессы уже находится в пути. Надеемся, что договоренности будут и далее реализовываться. На сегодняшний день Совместный координационный центр – единственная площадка, где сообща находятся представители РФ и Украины. Доверие, оказанное сторонами Турции, является предметом гордости для нашей страны", - сказал Акар.

Он отметил, что в украинских портах скопилось много зерна и продовольствия, и в сложившейся ситуации морской транспорт – единственный путь для экспорта.

Также в портах РФ скопились продовольственные товары и химическая продукция. "Транспортировка этих грузов выходит за рамки нашей работы, однако Анкара при необходимости готова внести вклад в этот вопрос", - отметил он.

По его словам, продовольственный кризис может привести с росту миграционных процессов в мире, которые охватят многие регионы: от Африки до Европы, угрожая также Турции. Поэтому важно принятие решений по данному вопросу, подчеркнул турецкий министр.

Акар подчеркнул значимость соглашения по безопасной транспортировке зерна из портов Украины, подписанного 22 июля в Стамбуле в присутствии президента Реджепа Тайипа Эрдогана и генсека ООН Антониу Гутерриша.

Он напомнил, что срок действия "зернового соглашения" составляет 120 дней, и оно может быть продлено.