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Хулуси Акар: Турция будет стоять рядом с дружественным и братским Азербайджаном

Хулуси Акар: Турция будет стоять рядом с дружественным и братским Азербайджаном Турецкие военные внесли значительный вклад в защиту прав человека и мира на региональном уровне в ряде стран по всему миру, усердно работая на честных и универсальных принципах.
В регионе
5 декабря 2021 г. 22:53
Хулуси Акар: Турция будет стоять рядом с дружественным и братским Азербайджаном

Турецкие военные внесли значительный вклад в защиту прав человека и мира на региональном уровне в ряде стран по всему миру, усердно работая на честных и универсальных принципах.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом заявил министр обороны Турции Хулуси Акар, находящийся с визитом в Катар.

По его словам, турецкие вооруженные силы в Азербайджане и Ливии, в том числе в Сомали, Косово, Боснии и Герцеговине, а также в других странах, в соответствии со своей историей и культурой, упорно работая в рамках честных и универсальных принципов, внесли значительный вклад по правам человека и мира в регионах.

Хулуси Акар отметил, что Турция и дальше будет стоять за дружественные и братские страны.

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Версия на азербайджанском языке Hulusi Akar: “Türkiyə dost və qardaş Azərbaycanın yanında olacaq”

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