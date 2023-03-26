Хулуси Акар: Турция будет продолжать борьбу с террором

Турция будет продолжать борьбу с террором.

Турция будет продолжать борьбу с террором.

Как сообщает Report со ссылкой на CNN Türk, об этом заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар в ходе видеоконференции с командирами пограничных войск.

По его словам, полученные разведывательные данные и заявления “руководящих лиц” террористических групп дают основания говорить, что в террористические организации не вступают новые члены: "А также достаточно велико число отдалившихся, бежавших от террористических группировок”.

Х.Акар сказал, что Турция будет продолжать борьбу с террором до тех пор, пока последний террорист не будет нейтрализован: “У них нет другого выбора, кроме как сдаться правосудию. Несмотря на то, что кто-то поддерживает террористов, мы продолжим нашу борьбу. Надеюсь, мы спасем нашу нацию от террора”.