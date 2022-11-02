Хулуси Акар: Суда под флагом Турции продолжат вывозить зерно из Украины

Суда под флагом Турции смогут без проблем продолжить вывоз зерна из украинских портов, несмотря на приостановку участия России в Черноморской зерновой инициативе.

Суда под флагом Турции смогут без проблем продолжить вывоз зерна из украинских портов, несмотря на приостановку участия России в Черноморской зерновой инициативе.

Как передает Report со ссылкой на агентство "Анадолу", об этом заявил министр обороны Турции Хулуси Акар.

"По состоянию на вчерашний день корабли, которые отбыли из украинских портов и находятся в море, продолжают свой путь. Нет проблем с выходом судов под турецким флагом. Они продолжат выходить [из украинских портов - ред.]", - рассказал министр.

Х.Акар также выразил уверенность в том, что реализация зерновой сделки будет продолжена.

"Прогресс в этом направлении продолжается. Оценивая имеющиеся данные, полагаем, что это соглашение будет продолжено. Турция ожидает от России ответа по ситуации вокруг зерновой сделки в ближайшие два дня.

Между сторонами существует договоренность о том, что из портов должны выходить только зерновые, а коридор должен использоваться для гуманитарной помощи. Министр обороны РФ Сергей Шойгу продолжает переговоры со своими властями в рамках предоставленной нами информации", - сказал он.