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Хулуси Акар: Размещенные в Турции С-400 не представляют угрозы для кого-либо

Хулуси Акар: Размещенные в Турции С-400 не представляют угрозы для кого-либо Размещенные в Турции российские зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400 не представляют угрозы для кого-либо.
В регионе
13 мая 2021 г. 17:31
Хулуси Акар: Размещенные в Турции С-400 не представляют угрозы для кого-либо

Размещенные в Турции российские зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400 не представляют угрозы для кого-либо.

Как передает Report, об этом заявил в четверг министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.

"Все должны знать, что нашим единственным опасением было обеспечение воздушной безопасности нашей страны. Поскольку [С-400] - это система ПВО, то она может быть задействована только для поражения ракеты или воздушной атаки. Эти системы не имеют наступательного характера, - приводит его слова телеканал NTV. - Эти системы не представляют риска, угрозы или опасности для кого-либо".

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