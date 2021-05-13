Хулуси Акар: Размещенные в Турции С-400 не представляют угрозы для кого-либо

Размещенные в Турции российские зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400 не представляют угрозы для кого-либо.

Размещенные в Турции российские зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400 не представляют угрозы для кого-либо.

Как передает Report, об этом заявил в четверг министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.

"Все должны знать, что нашим единственным опасением было обеспечение воздушной безопасности нашей страны. Поскольку [С-400] - это система ПВО, то она может быть задействована только для поражения ракеты или воздушной атаки. Эти системы не имеют наступательного характера, - приводит его слова телеканал NTV. - Эти системы не представляют риска, угрозы или опасности для кого-либо".