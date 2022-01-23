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Хулуси Акар рассказал о переговорах с США по F-16

Хулуси Акар рассказал о переговорах с США по F-16 Переговоры Турции и США в Вашингтоне по поставкам истребителей F-16 прошли позитивно.
В регионе
23 января 2022 г. 19:39
Хулуси Акар рассказал о переговорах с США по F-16

Переговоры Турции и США в Вашингтоне по поставкам истребителей F-16 прошли позитивно.

Как передает Report, об этом заявил министр обороны Турции Хулуси Акар.

"…Были сделаны официальные запросы на поставку и модернизацию новых F-16. После этого в США отправилась делегация, переговоры были позитивными. Мы четко изложили свою позицию. Объяснили, что это также будет способствовать усилению НАТО. Если Турция сильна, она сильна в НАТО. Сила Турции - это сила НАТО", - приводит слова Акара турецкая газета Milliyet.

Ранее телеканал CNN TÜRK со ссылкой на свои американские источники сообщил, что США могут одобрить запрос Турции на закупку истребителей F-16 с целью усиления союзников по НАТО на Черном море.

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Версия на азербайджанском языке Hulusi Akar: “Türkiyə və ABŞ-ın F-16-ların tədarükü barədə danışıqları yaxşı keçib”

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