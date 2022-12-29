Хулуси Акар назвал темы обсуждений с российским и сирийским коллегами

На трехсторонней встрече с российским и сирийским коллегами обсудили ситуацию в Сирии и регионе, шаги необходимые для обеспечения мира и стабильности.

На трехсторонней встрече с российским и сирийским коллегами обсудили ситуацию в Сирии и регионе, шаги необходимые для обеспечения мира и стабильности.

Как сообщает Report, об этом заявил министр национальной безопасности Турции Хулуси Акар.

Он отметил, что на встрече в российской столице Москве была высказана позиция Турции по вопросу.

"Одним из важнейших вопросов, которые мы подняли на встрече, была борьба с терроризмом. Мы подчеркнули, что уважаем территориальную целостность и суверенные права всех наших соседей, особенно Сирии и Ирака, и что нашей единственной целью является борьба с терроризмом, и что у нас нет других целей", - сказал Акар.

Он указал, что Турция стремится нейтрализовать членов террористических организаций PПK/YPG (Рабочая партия Курдистана) и ИГИЛ, которые также представляют угрозу и для Сирии. Анкара прилагает все усилия для обеспечения безопасности своей страны и своего народа, а также для предотвращения дальнейшей миграции из Сирии в Турцию в рамках этой работы.

Министр национальной безопасности Турции также отметил, что шаги, которые будут приняты в будущем, могут внести серьезный вклад в обеспечение мира и стабильности в регионе и Сирии: "Достигнуто соглашение о продолжении трехсторонних обсуждений. Мы желаем, чтобы в самое короткое время в регионе установились мир и стабильность. Ради этого мы и впредь будем выполнять свои обязательства".

Отметим, что накануне в Москве состоялась трехсторонняя встреча министра нацбезопасности Турции Хулуси Акара с российским и сирийским коллегами Сергеем Шойгу и Али Абдуллой Айюбом.