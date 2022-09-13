Хулуси Акар предупредил Грецию: Это лицемерие

"Мы говорим руководству Греции, чтобы оно сделало выводы из истории, а не искало новых приключений". Как сообщает Report со ссылкой на TRT Haber, об этом заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар. "Если они посмотрят в зеркало, то увидя

"Мы говорим руководству Греции, чтобы оно сделало выводы из истории, а не искало новых приключений".



Как сообщает Report со ссылкой на TRT Haber, об этом заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.



"Если они посмотрят в зеркало, то увидят правду и, возможно, им станет стыдно. Ведь это лицемерие", - сказал он.



H.Акар отметил, что Турция работает над мирным решением проблем: "Несмотря на все наши усилия, наш сосед каждый раз усиливает напряженность провокациями. Мы делаем все возможное, чтобы предотвратить это".