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Хулуси Акар: Предприняты меры для обеспечения безопасности турецких солдат в Афганистане

Хулуси Акар: Предприняты меры для обеспечения безопасности турецких солдат в Афганистане Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар оценил ситуацию в Афганистане.
В регионе
18 августа 2021 г. 17:22
Хулуси Акар: Предприняты меры для обеспечения безопасности турецких солдат в Афганистане
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Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар оценил ситуацию в Афганистане.

Как сообщает Report со ссылкой на агентство Anadolu, министр отметил, что безопасность турецких военнослужащих в Афганистане обеспечивается.

"Предприняты все меры для обеспечения безопасности наших солдат в Афганистане. Началась эвакуация находящихся там граждан Турции, часть граждан уже эвакуирована. Мы продолжаем обеспечивать эвакуацию на самолете Военно-воздушных сил", - отметил министр.

Напомним, миротворческое подразделение азербайджанской армии в составе 120 человек совместно с турецкими силами продолжает выполнять свои служебные обязанности в целях обеспечения безопасности Кабульского международного аэропорта.

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Версия на английском языке Hulusi Akar says all measures taken to ensure security of Turkish soldiers
Версия на азербайджанском языке Hülusi Akar: “Əsgərlərimizin təhlükəsizliyi üçün bütün tədbirlər görülüb”

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