Хулуси Акар: Предприняты меры для обеспечения безопасности турецких солдат в Афганистане

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар оценил ситуацию в Афганистане.

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар оценил ситуацию в Афганистане.

Как сообщает Report со ссылкой на агентство Anadolu, министр отметил, что безопасность турецких военнослужащих в Афганистане обеспечивается.

"Предприняты все меры для обеспечения безопасности наших солдат в Афганистане. Началась эвакуация находящихся там граждан Турции, часть граждан уже эвакуирована. Мы продолжаем обеспечивать эвакуацию на самолете Военно-воздушных сил", - отметил министр.

Напомним, миротворческое подразделение азербайджанской армии в составе 120 человек совместно с турецкими силами продолжает выполнять свои служебные обязанности в целях обеспечения безопасности Кабульского международного аэропорта.