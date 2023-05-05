Акар: Подписание мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией придаст импульс нашим отношениям

Подписание мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией придаст импульс нормализации отношений между Турцией и Арменией.

Подписание мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией придаст импульс нормализации отношений между Турцией и Арменией.

Как сообщает Report, об этом говорится в статье министра национальной обороны Турции Хулуси Акара "Кавказский регион: уникальная возможность для мира и стабильности", опубликованной на TRT World.

"Мы уже предприняли позитивные шаги, в том числе назначили спецпредставителей и договорились об открытии общих пунктов пропуска для граждан третьих стран и дипломатов. Кроме того, прямой транзит авиагрузов является еще одним конкретным результатом. Нас также вдохновляют недавние события, такие как визит министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна в Турцию для выражения соболезнований в связи с разрушительным землетрясением, произошедшим в нашей стране в феврале. Мы благодарны народу и правительству Армении за помощь в это трудное время", - отмечается в статье.