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Акар: Подписание мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией придаст импульс нашим отношениям

Акар: Подписание мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией придаст импульс нашим отношениям Подписание мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией придаст импульс нормализации отношений между Турцией и Арменией.
В регионе
5 мая 2023 г. 14:44
Акар: Подписание мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией придаст импульс нашим отношениям

Подписание мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией придаст импульс нормализации отношений между Турцией и Арменией.

Как сообщает Report, об этом говорится в статье министра национальной обороны Турции Хулуси Акара "Кавказский регион: уникальная возможность для мира и стабильности", опубликованной на TRT World.

"Мы уже предприняли позитивные шаги, в том числе назначили спецпредставителей и договорились об открытии общих пунктов пропуска для граждан третьих стран и дипломатов. Кроме того, прямой транзит авиагрузов является еще одним конкретным результатом. Нас также вдохновляют недавние события, такие как визит министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна в Турцию для выражения соболезнований в связи с разрушительным землетрясением, произошедшим в нашей стране в феврале. Мы благодарны народу и правительству Армении за помощь в это трудное время", - отмечается в статье.

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Версия на английском языке Hulusi Akar: 'Peace deal between Azerbaijan and Armenia will contribute to our relations'
Версия на азербайджанском языке Hulusi Akar: "Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh müqaviləsinin imzalanması əlaqələrimizə töhfə verəcək"

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