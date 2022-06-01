Хулуси Акар: Переговоры с США по поставкам F-16 прошли успешно

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что переговоры Анкары и Вашингтона по поставкам F-16 республике прошли в положительном ключе.

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что переговоры Анкары и Вашингтона по поставкам F-16 республике прошли в положительном ключе.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом сообщил глава турецкого Минобороны журналистам в Анкаре.

"Переговоры с США по F-16 прошли положительно. Мы верим, что США удовлетворят нашу потребность в F-16", - глава ведомства.

Ранее Турция запросила у США 40 истребителей - F-16 Block 70 и 80 комплектов модернизации Block 70 для состоящих на вооружении ее ВВС самолетов. О желании приобрести F-16 в Анкаре заявили после ее исключения из программы производства истребителей пятого поколения F-35 в связи с приобретением у России ЗРС С-400.