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Хулуси Акар обсудил "зерновой" вопрос с министром инфраструктуры Украины

Хулуси Акар обсудил "зерновой" вопрос с министром инфраструктуры Украины Министр национальной обороны Хулуси Акар провел телефонный разговор с министром инфраструктуры Украины Александром Кубраковым.
В регионе
29 июля 2022 г. 20:25
Хулуси Акар обсудил зерновой вопрос с министром инфраструктуры Украины

Министр национальной обороны Хулуси Акар провел телефонный разговор с министром инфраструктуры Украины Александром Кубраковым.

Как передает Report, об этом сообщило Министерство национальной обороны Турции.

В ходе разговора состоялся обмен мнениями о состоянии отгрузки зерна и координации в процессе отгрузки. Отмечено, что все технические вопросы находят свое решение и в самом скором времени можно ожидать завершения процесса первой партии отгрузки.

Министры в ходе разговора также выразили удовлетворение деятельностью и координацией в работе Совместного координационного центра.

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Версия на азербайджанском языке Akar Ukraynanın infrastruktur naziri ilə taxıl məsələsini müzakirə edib

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