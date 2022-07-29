Хулуси Акар обсудил "зерновой" вопрос с министром инфраструктуры Украины

Министр национальной обороны Хулуси Акар провел телефонный разговор с министром инфраструктуры Украины Александром Кубраковым.

Министр национальной обороны Хулуси Акар провел телефонный разговор с министром инфраструктуры Украины Александром Кубраковым.

Как передает Report, об этом сообщило Министерство национальной обороны Турции.

В ходе разговора состоялся обмен мнениями о состоянии отгрузки зерна и координации в процессе отгрузки. Отмечено, что все технические вопросы находят свое решение и в самом скором времени можно ожидать завершения процесса первой партии отгрузки.

Министры в ходе разговора также выразили удовлетворение деятельностью и координацией в работе Совместного координационного центра.