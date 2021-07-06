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Хулуси Акар о важности функционирования кабульского аэропорта

Хулуси Акар о важности функционирования кабульского аэропорта "Необходимо, чтобы Кабульский международный аэропорт был открыт и осуществлял деятельность".
В регионе
6 июля 2021 г. 16:48
Хулуси Акар о важности функционирования кабульского аэропорта
Хулуси Акар

"Необходимо, чтобы Кабульский международный аэропорт был открыт и осуществлял деятельность".

Как передает Report со ссылкой на Министерство национальной обороны Турции, об этом заявил министр нацобороны страны Хулуси Акар.

"Если не будет работать аэропорт, посольства в Афганистане закроются, страна изолируется. Это создаст крайне серьезные сложности с точки зрения международных связей. Наряду с этим, если аэропорт не будет работать рационально, что делать тем, кто вынужден лететь за границу по причине образования, здоровья или торговли?

Наша цель продолжить наше присутствие ради безопасности, благополучия и благоденствия афганских братьев. В связи с этим 7 июля мы проведем телефонную беседу с министром обороны США Ллойдом Джеймсом Остином. Наши контакты с США продолжаются. Пока нет категоричных решений", - сказал Хулуси Акар.

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Версия на азербайджанском языке Hulusi Akar Kabul hava limanı ilə bağlı açıqlama verib

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