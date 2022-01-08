Хулуси Акар о нарушениях режима прекращения огня на армяно-азербайджанской границе

"Мы с оптимизмом смотрим на инцидент. Нарушений режима прекращения огня становится меньше. Стабильность становится все более всеобъемлющей".

"Мы с оптимизмом смотрим на инцидент. Нарушений режима прекращения огня становится меньше".

Как сообщает Report, об этом заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.

"Мы надеемся, что в ближайшие дни ситуация станет более стабильной. Верим, что турецко-российское сотрудничество станет успешным и будет достигнуто окончательное прекращение огня".

Отметив, что турецкие военные совместно с Азербайджанской армией работают над обезвреживанием мин и самодельных взрывных устройств в освобожденных районах, Хулуси Акар сказал, что прочный мир здесь окажет положительное влияние как на Каспийский, так и на Черноморский регионы.