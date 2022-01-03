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Хулуси Акар: Наша мечта - создать атмосферу стабильности и мира на Кавказе

Хулуси Акар: Наша мечта - создать атмосферу стабильности и мира на Кавказе "Главное - держать руку мира, протянутую президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым по призыву нашего президента. Самая большая выгода от этого будет у Армении. Азербайджан-Армения, Азербайджан-Турция, а затем шестисторонние отношения, обеспечение стабильн
В регионе
3 января 2022 г. 19:54
Хулуси Акар: Наша мечта - создать атмосферу стабильности и мира на Кавказе

"Главное - держать руку мира, протянутую президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым по призыву нашего президента. Самая большая выгода от этого будет у Армении. "Азербайджан-Армения", "Азербайджан-Турция", а затем шестисторонние отношения, обеспечение стабильности на Кавказе - вот текущая цель".

Как передает Report со ссылкой на Hürriyet, об этом заявил министр обороны Турции Хулуси Акар.

Отвечая на вопрос о реакции Армении на призыв, министр сказал: "Это коридор. Армения вступила на этот путь, осознавая необходимость возвращения к миру и стабильности".

"Наша мечта - создать атмосферу стабильности и мира на Кавказе. Считаем, что дискуссии по Зангезурскому и Лачинскому коридорам разрешатся", - подчеркнул Х.Акар.

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Версия на азербайджанском языке Hulusi Akar: “Önəmli məsələ Azərbaycan Prezidentinin uzatdığı sülh əlini tutmaqdır”

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