Хулуси Акар: На севере Ирака по объектам террористов нанесены мощные авиаудары

Турецкая армия в ночь на понедельник начала на севере Ирака новую операцию против боевиков террористической организации РКК, которая охватывает три иракских района: Метина, Зап и Авашин-Басъян.

Турецкая армия в ночь на понедельник начала на севере Ирака новую операцию против боевиков террористической организации РКК, которая охватывает три иракских района: Метина, Зап и Авашин-Басъян.

Как передает Report со ссылкой на Anadolu, о начале операции под кодовым названием Pençe Kilit объявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар, прибывший в расположение операционного штаба ВВС страны в сопровождении начальника Генштаба и командующих родами войск.

Глава оборонного ведомства Турции сообщил, что по объектам террористов нанесены мощные авиаудары. Районы вероятного расположения боевиков обстреляны также из крупнокалиберной артиллерии и САУ.

Затем на севера Ирака десантировались группы спецназа, поддержку которым оказывают ударные вертолеты ATAK и БПЛА.

Глава Минобороны Турции подчеркнул, что Анкара уважает суверенитет и территориальную целостность Ирака, а все действия турецкой армии нацелены на устранение угрозы терроризма в регионе.

Глава Минобороны Турции также вышел на связь с пилотами участвующими в операции Pençe Kilit.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил ранее, что с 1984 года, когда боевики РКК впервые осуществили теракт в Турции, от рук этой кровавой организации погибли тысячи сотрудников турецких сил безопасности, военных и мирных жителей.

США и Европейский союз внесли PKK в списки террористических организаций.

В последние годы PKK стремится переложить ответственность за кровавые преступления в регионе на свои ответвления.

В Иране PKK действует как "Партия свободной жизни Курдистана" (PJAK).