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Хулуси Акар: Мы спасем наш народ от террора

Хулуси Акар: Мы спасем наш народ от террора Мы спасем наш народ от террора.
В регионе
20 апреля 2023 г. 13:46
Хулуси Акар: Мы спасем наш народ от террора

Мы спасем наш народ от террора.

Как сообщает Report, об этом министр национальной обороны Турции Хулуси Акар сказал на встрече с гражданами в Кайсери.

Министр сказал, что турецкая армия продолжает решительную борьбу с терроризмом: "Наши военнослужащие делают все необходимое на севере Сирии и Ирака. Мы предпринимаем уверенные шаги навстречу будущему".

Х.Акар отметил, что продолжаются работы для усиления мощи Турции: "После произошедшего 6 февраля землетрясения наши военнослужащие, как и представители других структур, были рядом с народом. Мы продолжим совместную работу, чтобы стать еще сильнее. 85-миллионный народ сообща устранит все препятствия".

Х.Акар добавил, что работы продолжаются и в сфере оборонной промышленности Турции.

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Версия на английском языке Hulusi Akar: ‘We will save our nation from the scourge of terrorism’
Версия на азербайджанском языке Hulusi Akar: “Millətimizi terror bəlasından xilas edəcəyik”

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