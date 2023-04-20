Хулуси Акар: Мы спасем наш народ от террора

Мы спасем наш народ от террора.
Как сообщает Report, об этом министр национальной обороны Турции Хулуси Акар сказал на встрече с гражданами в Кайсери.
Министр сказал, что турецкая армия продолжает решительную борьбу с терроризмом: "Наши военнослужащие делают все необходимое на севере Сирии и Ирака. Мы предпринимаем уверенные шаги навстречу будущему".
Х.Акар отметил, что продолжаются работы для усиления мощи Турции: "После произошедшего 6 февраля землетрясения наши военнослужащие, как и представители других структур, были рядом с народом. Мы продолжим совместную работу, чтобы стать еще сильнее. 85-миллионный народ сообща устранит все препятствия".
Х.Акар добавил, что работы продолжаются и в сфере оборонной промышленности Турции.