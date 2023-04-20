Хулуси Акар: Мы спасем наш народ от террора

Мы спасем наш народ от террора.

Мы спасем наш народ от террора.

Как сообщает Report, об этом министр национальной обороны Турции Хулуси Акар сказал на встрече с гражданами в Кайсери.

Министр сказал, что турецкая армия продолжает решительную борьбу с терроризмом: "Наши военнослужащие делают все необходимое на севере Сирии и Ирака. Мы предпринимаем уверенные шаги навстречу будущему".

Х.Акар отметил, что продолжаются работы для усиления мощи Турции: "После произошедшего 6 февраля землетрясения наши военнослужащие, как и представители других структур, были рядом с народом. Мы продолжим совместную работу, чтобы стать еще сильнее. 85-миллионный народ сообща устранит все препятствия".

Х.Акар добавил, что работы продолжаются и в сфере оборонной промышленности Турции.