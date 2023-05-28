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Хулуси Акар: мы с уважением отнесемся к решению народа Турции

Хулуси Акар: мы с уважением отнесемся к решению народа Турции Мы с уважением отнесемся к решению народа Турции.
В регионе
28 мая 2023 г. 17:16
Хулуси Акар: мы с уважением отнесемся к решению народа Турции

Мы с уважением отнесемся к решению народа Турции.

Как передает Report, об этом заявил журналистам глава турецкого Минобороны Хулуси Акар после голосования в рамках второго тура президентских выборов в стране.

Он пожелал, чтобы выборы пошли во благо Турции и ее народу.

Напомним, что сегодня в Турции проходит голосование в рамках второго тура президентских выборов.

В первом туре, состоявшемся 14 мая, Реджеп Тайип Эрдоган набрал 49,52 процента голосов, лидер оппозиции Кемаль Кылычдароглу - 44,88 процента, кандидат от альянса АТА Синан Оган - 5,17 процента. Явка избирателей составила 88,92 процента.

Позднее С.Оган высказался в поддержку действующего главы государства.

Поскольку ни один из кандидатов не набрал более 50 процентов голосов в первом туре, Реджеп Тайип Эрдоган и Кемаль Кылычдароглу продолжают борьбу во втором туре.

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Версия на английском языке Hulusi Akar: We will show respect for Turkish people's decision
Версия на азербайджанском языке Hulusi Akar: “Millətimizin qərarına hörmətlə yanaşacağıq”

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