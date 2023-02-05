О нас

Хулуси Акар: Мы работаем над модернизацией и оснащением азербайджанской армии

Хулуси Акар: Мы работаем над модернизацией и оснащением азербайджанской армии Наше братство с Азербайджаном будет продолжено. В установленных нашими уважаемыми главами государств (президенты Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган - ред.) рамках мы работаем над модернизацией, обучением и оснащением азербайджанской
В регионе
5 февраля 2023 г. 10:03
Хулуси Акар: Мы работаем над модернизацией и оснащением азербайджанской армии

Наше братство с Азербайджаном будет продолжено. В установленных нашими уважаемыми главами государств (президенты Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган - ред.) рамках мы работаем над модернизацией, обучением и оснащением азербайджанской армии.

Как сообщает Report, об этом заявил министр обороны Турции Хулуси Акар.

По его словам, Зангезурский коридор и проходящие через него железные и автомобильные дороги представляют исключительную ценность для региона с точки зрения экономической, социальной жизни и безопасности.

"Крайне важно, чтобы Армения пожала руку дружбу, протянутую президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Нет никакого смысла предаваться грезам, находясь под влиянием других. Давайте посмотрим на факты, заключим договор на разумных условиях, обеспечим мир и стабильность, будем жить комфортно и мирно. Мы хотим, чтобы Армения использовала эту возможность", - подчеркнул Хулуси Акар.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Hulusi Akar: “Azərbaycan Ordusunun modernləşdirilməsi, təlimi və təchizatı üzərində işləyirik”

Другие новости из категории

Глава Минобороны Турции: Греция живет в мире иллюзий
Глава Минобороны Турции: Греция живет в мире иллюзий
5 февраля 2023 г. 10:37
Военные делегации Турции, Сирии и России встретятся в феврале
Военные делегации Турции, Сирии и России встретятся в феврале
5 февраля 2023 г. 09:27
В Стамбуле предупредили жителей о ливне, снегопаде и ураганном ветре
В Стамбуле предупредили жителей о ливне, снегопаде и ураганном ветре
5 февраля 2023 г. 08:49
В Стамбуле проведена спецоперация против ИГИЛ, задержаны 15 человек
В Стамбуле проведена спецоперация против ИГИЛ, задержаны 15 человек
5 февраля 2023 г. 04:07
Чавушоглу: Азербайджан и Казахстан - мощные механизмы для решения вопросов
Чавушоглу: Азербайджан и Казахстан - мощные механизмы для решения вопросов
5 февраля 2023 г. 00:27
Азербайджан входит в тройку самых популярных направлений для посещения российскими туристами
Азербайджан входит в тройку самых популярных направлений для посещения российскими туристами
5 февраля 2023 г. 00:14
В Турции перевернулся автобус, пострадали 30 человек
ФотоВ Турции перевернулся автобус, пострадали 30 человек
4 февраля 2023 г. 22:26
Чавушоглу: Террористы создают помехи для вступления Швеции в НАТО
Чавушоглу: Террористы создают помехи для вступления Швеции в НАТО
4 февраля 2023 г. 19:44
Украина вышла из соглашения с Россией о совместном исследовании космоса
Украина вышла из соглашения с Россией о совместном исследовании космоса
4 февраля 2023 г. 19:07
Дороги Стамбула загружены из-за проливных дождей
Дороги Стамбула загружены из-за проливных дождей
4 февраля 2023 г. 17:51

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi