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Хулуси Акар: Продолжим вносить свой вклад в мир и стабильность на Кавказе

Хулуси Акар: Продолжим вносить свой вклад в мир и стабильность на Кавказе Турция продолжает свои усилия по обеспечению мира и стабильности как страна, обеспечивающая безопасность на огромной территории, от Ближнего Востока до Балкан, от Африки до Кавказа".
В регионе
9 января 2023 г. 17:28
Хулуси Акар: Продолжим вносить свой вклад в мир и стабильность на Кавказе

Турция продолжает свои усилия по обеспечению мира и стабильности как страна, обеспечивающая безопасность на огромной территории, от Ближнего Востока до Балкан, от Африки до Кавказа".

Как сообщает Report со ссылкой на Anadolu, об этом министр национальной обороны Турции генерал армии Хулуси Акар заявил во время выступления на презентации гаубицы нового поколения ”Фыртына“.

По его словам, сегодня Вооруженные Силы Турции являются одной из сильнейших армий в мире: “Для независимости и суверенитета мы должны обеспечить безопасность наших границ, бороться со всеми террористическими организациями, включая PKK/PYD/YPG, ИГИЛ и FETÖ, наносить серьезные удары по террористам”.

Х.Акар также отметил, что Турция продолжит поддерживать справедливую позицию всех друзей, братьев и союзников, включая Северный Кипр, Азербайджан и Ливию, а также вносить свой вклад в мир и безопасность в регионе и за его пределами.

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Версия на английском языке Akar says Turkiye will continue to contribute to peace and stability in Caucasus
Версия на азербайджанском языке Hulusi Akar: "Qafqazda sülh və sabitliyə töhfə verməyə davam edəcəyik"

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