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Хулуси Акар: Продолжим поддерживать справедливую борьбу Азербайджана

Хулуси Акар: Продолжим поддерживать справедливую борьбу Азербайджана Турция продолжит поддерживать справедливую борьбу своих друзей, братьев и союзников, прежде всего Азербайджана и Ливии.
В регионе
10 апреля 2023 г. 17:25
Хулуси Акар: Продолжим поддерживать справедливую борьбу Азербайджана

Турция продолжит поддерживать справедливую борьбу своих друзей, братьев и союзников, прежде всего Азербайджана и Ливии.

Как сообщает Report со ссылкой на Anadolu, об этом заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.

По его словам, Турция всегда будет со своими друзьями и союзниками: "Мы вносим свой вклад в дело мира в регионе и во всем мире. Мы решили еще больше укрепить позиции нашей страны. Надеюсь, нам удастся это сделать. Мы полны решимости в этом вопросе".

Акар сказал, что вооруженные силы Турции продолжат защищать границы страны и бороться с терроризмом. "Мы продолжим производство собственных самолетов и танков, сдадим в эксплуатацию Kızıl Elma. Турецкие вооруженные силы обладают технологическими возможностями и преимуществами, которые есть у очень немногих армий в мире".

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Версия на английском языке Hulusi Akar: Türkiye will continue to support Azerbaijan's rightful struggle
Версия на азербайджанском языке Hulusi Akar: "Azərbaycanın haqlı mübarizəsini dəstəkləməyə davam edəcəyik"

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