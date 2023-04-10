Хулуси Акар: Продолжим поддерживать справедливую борьбу Азербайджана

Турция продолжит поддерживать справедливую борьбу своих друзей, братьев и союзников, прежде всего Азербайджана и Ливии.

Турция продолжит поддерживать справедливую борьбу своих друзей, братьев и союзников, прежде всего Азербайджана и Ливии.

Как сообщает Report со ссылкой на Anadolu, об этом заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.

По его словам, Турция всегда будет со своими друзьями и союзниками: "Мы вносим свой вклад в дело мира в регионе и во всем мире. Мы решили еще больше укрепить позиции нашей страны. Надеюсь, нам удастся это сделать. Мы полны решимости в этом вопросе".

Акар сказал, что вооруженные силы Турции продолжат защищать границы страны и бороться с терроризмом. "Мы продолжим производство собственных самолетов и танков, сдадим в эксплуатацию Kızıl Elma. Турецкие вооруженные силы обладают технологическими возможностями и преимуществами, которые есть у очень немногих армий в мире".