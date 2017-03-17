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    Хулуси Акар: Мы продолжим операции до тех пор, пока не будет уничтожен последний террорист

    Вместе с народом и военнослужащими мы продолжим борьбу против всех террористических группировок

    Баку. 17 марта. REPORT.AZ/ "Мы будем усердно продолжать свои операции как в стране, так и за ее пределами до тех пор, пока не будет уничтожен последний террорист".

    Как сообщает Report со ссылкой DHA, об этом на прошедшем сегодня мероприятии по случаю Дня шехида – 18 Марта заявил начальник Генштаба Вооруженных сил Турции, генерал армии Хулуси Акар.

    Он сказал, что вместе с народом и военнослужащими они продолжат борьбу против всех террористических группировок.  

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