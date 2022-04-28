Хулуси Акар: Мы продолжаем поддерживать азербайджанских братьев плечом к плечу, единым кулаком

«Мы продолжаем поддерживать наших азербайджанских братьев плечом к плечу единым кулаком».

"Мы продолжаем поддерживать наших азербайджанских братьев плечом к плечу, единым кулаком".

Как сообщает Report, об этом заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.

"Права и интересы наших друзей и братьев продолжают реализовываться в Эгейском море, Средиземном море, на Кипре, в Ливии и Азербайджане. Мы всегда говорим с соседней Грецией и другими странами, что поддерживаем дружбу, международное право и диалог, - сказал Хулуси Акар.

"Кто-то на севере Сирии пытался давать советы террористам и делать террористические пропаганды. Наш солдат закопал их в вырытых ими же ямах. Все должны знать, что мы ни при каких обстоятельствах не допустим каких-либо формирований на севере Сирии. Хотим, чтобы они знали, что мы их не допустим", - добавил он.