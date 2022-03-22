Хулуси Акар: Мы продолжаем контакты для обеспечения прекращения огня в Украине

"Вооруженным силам Турции важно быть сильными. Мы должны быть готовы к любым неожиданностям".

"Вооруженным силам Турции важно быть сильными. Мы должны быть готовы к любым неожиданностям".

Как сообщает Report, об этом заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.

Министр отметил, что вооруженное столкновение между Россией и Украиной продолжается: "Обе страны являются нашими морскими соседями. У нас связи с обеими странами. Хотим скорейшего прекращения этого столкновения, обеспечения прекращение огня, установления мира и стабильности в регионе. Мы делали все возможное, включая оказание гуманитарной помощи, и будем продолжать делать все возможно и впредь. Мы действуем в соответствии с санкциями ООН. Также продолжаем наши контакты для организации встречи сторон, обсуждений и обеспечения режима прекращения огня”.